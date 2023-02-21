Georgi Milanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Milanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Milanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgi Milanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgi Milanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Milanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Milanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Milanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Milanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Milanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Milanov 19 Şubat 1992 tarihinde Levski şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Венциславов Миланов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Milanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Georgi Milanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Milanov'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Milanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/milanov17

Georgi Milanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Milanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgi Milanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Milanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2013 yılında CSKA Moskova

16 Şubat 2016 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2016 yılında CSKA Moskova

3 Eylül 2018 yılında Vidi FC

21 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

11 Ocak 2023 yılında Al-Dhafra FC

Georgi Milanov kimdir

Georgi Milanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Milanov şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Litex Lovetch (2005-2009)

Georgi Milanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Georgi Milanov nereli

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