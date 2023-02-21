Abdulla Sultan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Sultan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Sultan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Sultan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Sultan 9 Nisan 1986 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Sultan Ahmed Muftah Al Nasseri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Sultan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulla Sultan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulla Sultan'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Sultan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Sultan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Sultan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Sultan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Dhafra FC

6 Ocak 2018 yılında Ajman Club

30 Haziran 2018 yılında Al-Dhafra FC

29 Ağustos 2018 yılında Dibba Fujairah

1 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra FC

Abdulla Sultan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Sultan şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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