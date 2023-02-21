Hamad Al Marzoqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Marzoqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Marzoqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Marzoqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Marzoqi 18 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Mohamed Ahmed Ali Al Marzooqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Marzoqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Hamad Al Marzoqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamad Al Marzoqi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Marzoqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Marzoqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Al Marzoqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Marzoqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Dhafra FC

Hamad Al Marzoqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Marzoqi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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