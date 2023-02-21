Hamdan Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdan Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdan Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdan Mohamed 2 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamdan Mohamed Suwidan Suwaid Al Muharrami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdan Mohamed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamdan Mohamed'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamdan Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdan Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamdan Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdan Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdan Mohamed şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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