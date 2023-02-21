Waleed Ambar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Ambar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleed Ambar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleed Ambar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleed Ambar 11 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Waleed Ambar Esmaeel Mubarak Al-Mazrouei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleed Ambar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Waleed Ambar'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Waleed Ambar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleed Ambar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Waleed Ambar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleed Ambar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

31 Ağustos 2018 yılında Emirates Club

30 Haziran 2019 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2020 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2020 yılında Ittihad Kalba

12 Ocak 2022 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2023 yılında Ittihad Kalba

Waleed Ambar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleed Ambar şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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