Ali Eid Ghumail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Eid Ghumail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Eid Ghumail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Eid Ghumail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Eid Ghumail 1 Mart 1998 tarihinde Al Ain şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Eid Ghumail Amer Alyahyaee şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Eid Ghumail Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Eid Ghumail'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Eid Ghumail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Eid Ghumail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Eid Ghumail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Eid Ghumail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2018 yılında Din. Zagreb II

30 Haziran 2019 yılında Al-Ain FC

8 Temmuz 2020 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ain FC

30 Eylül 2022 yılında Al-Dhafra FC

Ali Eid Ghumail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Eid Ghumail şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Ali Eid Ghumail Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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