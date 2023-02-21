Khalid Ali Khamis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Ali Khamis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Ali Khamis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Ali Khamis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Ali Khamis 2 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Ali Khamis Obaid bin Mahmoud Al Darmaki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Ali Khamis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Khalid Ali Khamis'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khalid Ali Khamis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Ali Khamis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Ali Khamis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Ali Khamis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Dhafra FC

Khalid Ali Khamis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Ali Khamis şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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