Hermann Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hermann Behiratche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hermann Behiratche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hermann Behiratche 24 Ocak 2002 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Hermann Niava Behiratche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hermann Behiratche Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Hermann Behiratche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hermann Behiratche'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hermann Behiratche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hermann Behiratche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hermann Behiratche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hermann Behiratche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sassuolo U17

1 Ekim 2018 yılında Giorgione Jun.

1 Ocak 2019 yılında Aubervilliers

1 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux U19

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

27 Ocak 2022 yılında Al-Jazira

21 Ocak 2023 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Jazira

Hermann Behiratche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hermann Behiratche şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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