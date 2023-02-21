Abdullah Alqamish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Alqamish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Alqamish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Alqamish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Alqamish 27 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله القامش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Alqamish Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Alqamish'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Alqamish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Alqamish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Alqamish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Alqamish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hatta Club

1 Temmuz 2018 yılında Dibba Fujairah

1 Temmuz 2021 yılında Dibba Al-Hisn

29 Temmuz 2022 yılında Al-Dhafra FC

Abdullah Alqamish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Alqamish şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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