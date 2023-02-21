Sultan Al Ghafri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Ghafri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Ghafri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Ghafri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Ghafri 18 Eylül 1986 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Ali Saeed Mohamed Al Ghafri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Ghafri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Ghafri'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Ghafri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Ghafri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Ghafri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Ghafri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Jazira

8 Eylül 2020 yılında Al-Dhafra FC

Sultan Al Ghafri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Ghafri şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Sultan Al Ghafri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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