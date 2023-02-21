Mohamed Al Dhaheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Dhaheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Dhaheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Dhaheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Dhaheri 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Dhaheri Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Dhaheri'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Dhaheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Dhaheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Dhaheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Dhaheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Dhaheri şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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