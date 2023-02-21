Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saeed Al Kathiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Al Kathiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Al Kathiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Al Kathiri 28 Mart 1988 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da سعيد الكثيري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Al Kathiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Saeed Al Kathiri'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Al Kathiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Al Kathiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Saeed Al Kathiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Al Kathiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Wahda FC

16 Ocak 2014 yılında Al-Wasl

1 Ocak 2015 yılında Al-Ain FC

7 Eylül 2017 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında Al-Dhafra FC

Saeed Al Kathiri kimdir

Saeed Al Kathiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Al Kathiri şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Saeed Al Kathiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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Saeed Al Kathiri nereli

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