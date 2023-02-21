Tareq Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tareq Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tareq Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tareq Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tareq Ahmed 19 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Tareq Ahmed Rashed Khameis Al Khaddeim Al Antali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tareq Ahmed Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tareq Ahmed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tareq Ahmed'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tareq Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tareq Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tareq Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tareq Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2012 yılında Dibba Fujairah

1 Temmuz 2016 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Sharjah FC

1 Şubat 2021 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2021 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

Tareq Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tareq Ahmed şuan Ajman Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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