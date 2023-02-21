Abdulrahman Rakan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Rakan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Rakan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Rakan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Rakan 16 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman Ahmed Abdullah Rakan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Rakan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Rakan'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Rakan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Rakan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Rakan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Rakan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Rakan şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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