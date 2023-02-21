Saeed Jassim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Jassim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Jassim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Jassim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Jassim 2 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saeed Jassim Saleh Ali Hassan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Jassim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saeed Jassim'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Jassim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Jassim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Jassim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Jassim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

2 Ekim 2018 yılında Al-Dhafra FC

1 Ocak 2019 yılında Shabab Al-Ahli

8 Temmuz 2019 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

Saeed Jassim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Jassim şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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