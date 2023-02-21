Rocky Marciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocky Marciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocky Marciano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocky Marciano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocky Marciano 3 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Tchatchoua Tchato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocky Marciano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Smart Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rocky Marciano'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rocky Marciano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rocky Marciano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rocky Marciano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocky Marciano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Xorazm FС

1 Ocak 2023 yılında Ajman Club

Rocky Marciano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocky Marciano şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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