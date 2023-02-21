Bilal Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Yousif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Yousif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Yousif 25 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Yousif Abdullah Ali Al Raeesi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Yousif Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Yousif'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilal Yousif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Yousif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bilal Yousif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Yousif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

Bilal Yousif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Yousif şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.