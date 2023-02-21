Mohamed İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İsmail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İsmail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İsmail 12 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ismail Sayed Ali Al Hosani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İsmail Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed İsmail'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed İsmail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İsmail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İsmail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İsmail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

11 Ağustos 2020 yılında Ajman Club

Mohamed İsmail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İsmail şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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