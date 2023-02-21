Obaid Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obaid Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Obaid Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Obaid Al Zaabi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.