Obaid Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obaid Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obaid Al Zaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Obaid Al Zaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Obaid Al Zaabi 2 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Obaid Raed Obaid Mohammed Al Zaabi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Obaid Al Zaabi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Obaid Al Zaabi'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Obaid Al Zaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Obaid Al Zaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Obaid Al Zaabi şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
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