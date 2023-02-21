Nasser Mahmoud Noor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Mahmoud Noor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Mahmoud Noor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Mahmoud Noor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Mahmoud Noor 22 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Komorlar,Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Mahmoud Noor Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Mahmoud Noor'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Mahmoud Noor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Mahmoud Noor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Mahmoud Noor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Mahmoud Noor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wasl

4 Ekim 2022 yılında Ajman Club

Nasser Mahmoud Noor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Mahmoud Noor şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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