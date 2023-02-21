Walid Azaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Azaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Azaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Azaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Azaro 11 Haziran 1995 tarihinde Aït Melloul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da وليد أزارو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Azaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGB Agency yapmaktadır. Walid Azaro, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Azaro'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Walid Azaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/walidazaro_official_21/

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Walid Azaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Azaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walid Azaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Azaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Difaâ El Jadida

1 Temmuz 2017 yılında El Ahly

23 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2020 yılında El Ahly

16 Ekim 2020 yılında Ettifaq FC

31 Ocak 2022 yılında Ajman Club

Walid Azaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Azaro şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walid Azaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Adrar Union Athletique Souss (2008-2015)

Fas takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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