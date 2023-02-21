Abdalla Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Saleh 14 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdalla Saleh Khamis Saleh Al Mukhaini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Saleh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abdalla Saleh'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdalla Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdalla Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Wasl

3 Temmuz 2019 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2020 yılında Ajman Club

Abdalla Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Saleh şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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