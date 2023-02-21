Ammar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Ali 5 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ammar Ali Ahmed Mohamed Waooh Alkaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Ali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Ammar Ali'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ammar Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ammar Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Ali şuan Ajman Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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