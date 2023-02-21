Ahmad Eissa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Eissa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Eissa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Eissa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Eissa 1 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmad Eissa Moharrami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Eissa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmad Eissa'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Eissa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Eissa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Eissa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Eissa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Eissa şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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