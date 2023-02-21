Obaid Almehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obaid Almehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obaid Almehri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obaid Almehri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obaid Almehri 2 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obaid Almehri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Obaid Almehri'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Obaid Almehri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obaid Almehri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obaid Almehri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obaid Almehri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obaid Almehri şuan Ajman Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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