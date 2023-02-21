Ali Madan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Madan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Madan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Madan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Madan 30 Kasım 1995 tarihinde Jidhafs şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Bahreyn uyrukludur.Gerçek adı da Ali Jaafer Mohamed Ahmed Madan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Madan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Madan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Madan'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Madan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Madan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Madan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Madan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Shabab Club

1 Temmuz 2017 yılında Al-Najma

1 Ekim 2020 yılında Al-Riffa SC

14 Temmuz 2021 yılında Al-Orooba

30 Haziran 2022 yılında Al-Riffa SC

12 Temmuz 2022 yılında Ajman Club

30 Haziran 2023 yılında Al-Riffa SC

Ali Madan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Madan şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ali Madan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bahreyn takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 9 gol atmıştır.

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