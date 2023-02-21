Ali Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Hosani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Hosani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Hosani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Hosani 26 Mayıs 1988 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohamed Ali Mohamed Al Hosani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Hosani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Al Hosani'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Hosani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Hosani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Hosani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Hosani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ajman Club

30 Haziran 2018 yılında Al-Wahda FC

11 Temmuz 2018 yılında Ajman Club

30 Haziran 2019 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Ajman Club

Ali Al Hosani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Hosani şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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