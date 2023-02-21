Khalifa Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa Ali 19 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalifa Ali Saad Saeed Al Sheebani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa Ali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Khalifa Ali'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalifa Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifa Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa Ali şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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