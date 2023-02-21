Mohammed Hilal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hilal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Hilal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Hilal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Hilal 10 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Hilal Khalifa Hilal Alnuaimi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Hilal Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Hilal'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Hilal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohilal21/

Mohammed Hilal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Hilal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammed Hilal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Hilal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ain FC

9 Ağustos 2021 yılında Ajman Club

Mohammed Hilal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Hilal şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.