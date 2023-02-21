Firas Ben Larbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firas Ben Larbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firas Ben Larbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firas Ben Larbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firas Ben Larbi 27 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da محمد فراس بالعربي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firas Ben Larbi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Firas Ben Larbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Firas Ben Larbi'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Firas Ben Larbi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/benarbifiras

http://www.instagram.com/firasbenarbiofficiel/

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http://www.facebook.com/FirasBenarbii/

Firas Ben Larbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firas Ben Larbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Firas Ben Larbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firas Ben Larbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2014 yılında AS Marsa

8 Ağustos 2016 yılında CA Bizertin

25 Temmuz 2018 yılında ES Sahel

20 Ağustos 2020 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2021 yılında ES Sahel

15 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

Firas Ben Larbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firas Ben Larbi şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Firas Ben Larbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Marsa

Tunus takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Tunus U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Tunus U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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