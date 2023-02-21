Firas Ben Larbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firas Ben Larbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Firas Ben Larbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Firas Ben Larbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Firas Ben Larbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firas Ben Larbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Firas Ben Larbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Firas Ben Larbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Firas Ben Larbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Firas Ben Larbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Firas Ben Larbi 27 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da محمد فراس بالعربي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Firas Ben Larbi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Firas Ben Larbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Firas Ben Larbi'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Firas Ben Larbi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/benarbifiras

http://www.instagram.com/firasbenarbiofficiel/

http://www.facebook.com/FirasBenarbii/

Firas Ben Larbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Firas Ben Larbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Firas Ben Larbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Firas Ben Larbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2014 yılında AS Marsa

8 Ağustos 2016 yılında CA Bizertin

25 Temmuz 2018 yılında ES Sahel

20 Ağustos 2020 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2021 yılında ES Sahel

15 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

Firas Ben Larbi kimdir

Firas Ben Larbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Firas Ben Larbi şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Marsa

Firas Ben Larbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Tunus U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Tunus U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Firas Ben Larbi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hermann Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hermann Behiratche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hermann Behiratche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Gagloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gagloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Gagloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gagloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeed Al Kathiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Kathiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!