Saoud Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saoud Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saoud Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saoud Saeed 28 Haziran 1990 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saoud Saeed Suhail Ali Mohamed Al Zahmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saoud Saeed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saoud Saeed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saoud Saeed'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saoud Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saoud Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saoud Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saoud Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2013 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2017 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2020 yılında Al-Orooba

1 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

Saoud Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saoud Saeed şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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