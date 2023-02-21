Khaled Khalfan Zayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Khalfan Zayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Khalfan Zayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Khalfan Zayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Khalfan Zayed 23 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalfan Khalid Eissa Ahmed Kamil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Khalfan Zayed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 22 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Khaled Khalfan Zayed'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Khalfan Zayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Khalfan Zayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Khalfan Zayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Khalfan Zayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2020 yılında Hatta Club

22 Ekim 2020 yılında Ajman Club

Khaled Khalfan Zayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Khalfan Zayed şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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