Mohamed Yousef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Yousef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Yousef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Yousef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Yousef 25 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Yousef Khalaf Yousef Husain Al Hosani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Yousef Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Yousef'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Yousef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Yousef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Yousef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Yousef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sharjah FC

31 Temmuz 2017 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2019 yılında Khor Fakkan

1 Ağustos 2022 yılında Ajman Club

Mohamed Yousef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Yousef şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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