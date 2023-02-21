Saeed Suleiman Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Suleiman Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Suleiman Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Suleiman Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Suleiman Salem 18 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Komorlar uyrukludur.Gerçek adı da Saeed Suleiman Salem Mobarek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Suleiman Salem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saeed Suleiman Salem'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saeed Suleiman Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Suleiman Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Suleiman Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Suleiman Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2020 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

2 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

30 Haziran 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Saeed Suleiman Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Suleiman Salem şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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