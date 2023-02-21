Yousuf Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousuf Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousuf Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousuf Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousuf Ahmed 17 Mayıs 1989 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Yousuf Ahmed Safar Shah Al Balooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousuf Ahmed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yousuf Ahmed'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousuf Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousuf Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousuf Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousuf Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

31 Ocak 2019 yılında Ajman Club

Yousuf Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousuf Ahmed şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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