Rashed Nooh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Nooh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Nooh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Nooh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Nooh 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Nooh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Rashed Nooh'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashed Nooh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Nooh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashed Nooh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Nooh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Nooh şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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