Waleid Al Yammahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleid Al Yammahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waleid Al Yammahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Waleid Al Yammahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Waleid Al Yammahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleid Al Yammahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waleid Al Yammahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleid Al Yammahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleid Al Yammahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleid Al Yammahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleid Al Yammahi 19 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur.  Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleid Al Yammahi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Waleid Al Yammahi'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Waleid Al Yammahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleid Al Yammahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Waleid Al Yammahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleid Al Yammahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Al-Jazira

1 Eylül 2012 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2013 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2014 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2017 yılında Ajman Club

Waleid Al Yammahi kimdir

Waleid Al Yammahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleid Al Yammahi şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Waleid Al Yammahi nereli

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