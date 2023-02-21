Hussain Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Abdulrahman 31 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Abdulrahman Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Hussain Abdulrahman'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hussain Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Abdulrahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ajman Club

Hussain Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Abdulrahman şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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