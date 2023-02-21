Novak Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novak Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Novak Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Novak Vukovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Novak Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novak Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Novak Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novak Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Novak Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Novak Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Novak Vukovic 11 Nisan 2001 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Новак Вуковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Novak Vukovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Novak Vukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Novak Vukovic'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Novak Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Novak Vukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Novak Vukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Novak Vukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Sloga Kraljevo

1 Şubat 2021 yılında Dubocica

24 Ağustos 2021 yılında Ajman Club

Novak Vukovic kimdir

Novak Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Novak Vukovic şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Novak Vukovic nereli

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