Abdulla Abdelaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Abdelaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Abdelaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Abdelaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Abdelaziz 10 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله عبدالعزيز şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Abdelaziz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulla Abdelaziz'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Abdelaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Abdelaziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulla Abdelaziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Abdelaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Abdelaziz şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.