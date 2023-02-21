Mohammed Saleh Suliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Saleh Suliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Saleh Suliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Saleh Suliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Saleh Suliman 25 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Saleh Suliman Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Saleh Suliman'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Saleh Suliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Saleh Suliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Saleh Suliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Saleh Suliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Saleh Suliman şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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