Prestige Mboungou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prestige Mboungou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prestige Mboungou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prestige Mboungou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prestige Mboungou 10 Temmuz 2000 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Vieljeux Prestige Mboungou şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prestige Mboungou Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dejan Vukadinovic GDM SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Prestige Mboungou'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Prestige Mboungou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prestige Mboungou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Prestige Mboungou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prestige Mboungou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2017 yılında Diables Noirs

1 Temmuz 2018 yılında MFK Vyskov

1 Mart 2019 yılında Charlotte Ind.

30 Haziran 2019 yılında MFK Vyskov

26 Ocak 2020 yılında Metalac

26 Temmuz 2021 yılında Abha

28 Ocak 2022 yılında Metalac

30 Haziran 2022 yılında Abha

29 Ağustos 2022 yılında Ajman Club

Prestige Mboungou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prestige Mboungou şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Prestige Mboungou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kongo Cumhuriyeti takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.