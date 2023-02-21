Abdulaziz Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Mohammed 15 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Mohammed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Mohammed'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

Abdulaziz Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Mohammed şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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