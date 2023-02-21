İssam Faiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam Faiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssam Faiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssam Faiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssam Faiz 6 Mart 2000 tarihinde Khouribga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عصام فايز şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssam Faiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. İssam Faiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İssam Faiz'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İssam Faiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssam Faiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssam Faiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssam Faiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ajman Club

İssam Faiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssam Faiz şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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