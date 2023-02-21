Nasser Abdulhadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Abdulhadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Abdulhadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Abdulhadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Abdulhadi 16 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Nasir Abdulhadi Sayedabdalla Sayedmohamed Almaazmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Abdulhadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Abdulhadi'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Abdulhadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Abdulhadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Abdulhadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Abdulhadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2015 yılında Dibba Fujairah

1 Temmuz 2016 yılında Al-Wahda FC

31 Temmuz 2017 yılında Dibba Fujairah

8 Ocak 2018 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad Kalba

30 Eylül 2022 yılında Ajman Club

Nasser Abdulhadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Abdulhadi şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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