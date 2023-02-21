Humaid Abdalla Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humaid Abdalla Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Humaid Abdalla Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Humaid Abdalla Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Humaid Abdalla Saleh 7 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Humaid Abdalla Saleh Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Humaid Abdalla Saleh'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Humaid Abdalla Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Humaid Abdalla Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Humaid Abdalla Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Humaid Abdalla Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2018 yılında Ajman Club

Humaid Abdalla Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Humaid Abdalla Saleh şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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