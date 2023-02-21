Rashed Malallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Malallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Malallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Malallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Malallah 9 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rashed Malallah Jumah Saeed Kendi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Malallah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rashed Malallah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Rashed Malallah'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashed Malallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Malallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashed Malallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Malallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Baniyas

1 Ağustos 2012 yılında Al-Nasr SC

1 Ağustos 2015 yılında Ittihad Kalba

Rashed Malallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Malallah şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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