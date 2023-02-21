Mohamed Saif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Saif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Saif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Saif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Saif 22 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Saif Rashed Maftool Al Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Saif Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Saif'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Saif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Saif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Saif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Saif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2017 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2018 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2018 yılında Dibba Fujairah

30 Haziran 2019 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra FC

2 Şubat 2023 yılında Ajman Club

30 Haziran 2023 yılında Al-Dhafra FC

Mohamed Saif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Saif şuan Ajman Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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