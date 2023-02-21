Saeed Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Abdullah 7 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saeed Abdulla Hussain Alhooti Alblooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Abdullah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Saeed Abdullah'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Abdullah şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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