Hamad Al Balooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Balooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Balooshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Balooshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Balooshi 15 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Mohammad Ibrahim Hassan Al-Balooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Balooshi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Balooshi'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Balooshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Balooshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Al Balooshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Balooshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ajman Club

Hamad Al Balooshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Balooshi şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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